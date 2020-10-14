У четвер в Україні буде тепло, але потім заллє дощами та похолодає

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Суспільство
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  • 15 жовтня опади можливі лише в західних областях, але в цілому очікується тепла погода

  • Уже в п'ятницю і суботу Україну накриють дощі і похолодає

15 жовтня в Україні буде сухо і тепло

У четвер, 15 жовтня, в Україні майже в усіх областях очікується сонячна і суха погода.

Як сказано в прогнозі Укргідрометцентру, невеликі опади пройдуть лише в Закарпатській, Львівській та Волинській областях. У західних регіонах температура повітря прогріється від 12 до 17 градусів.

У центрі, на півночі і сході буде трохи тепліше, від +15 до +20 градусів. У південних областях очікується до +22, а в Криму – до 24 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 15 жовтня.

Однак уже в п'ятницю і суботу, 16 і 17 жовтня, Україну накриють дощі і прийде суттєве похолодання.

Прогноз погоди в Україні на 16 жовтня.
Прогноз погоди в Україні на 17 жовтня.

Як писав OBOZREVATEL, синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки.

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