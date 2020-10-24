У "червоному" Харкові нічні клуби проігнорували карантин: у мережі спливло відео

У Харкові, який віднесений до "червоної" зони епідемічної небезпеки, нічні клуби проігнорували карантинні обмеження.

Відповідні відео опублікували очевидці вечірок, а також самі заклади на своїх сторінках у соціальних мережах (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У коментарях до публікацій пишуть, що "відзначилися" місцеві нічні клуби "Галактика" та "Панорама".

"У Галактиці сьогодні святкували "червону зону", а що так можна було? Школи закрили, ВНЗ закрили, ну хоч клуби працюють", – йдеться в публікації "Харків Life" в Telegram.

Відзначимо, що станом на 24 жовтня в Харківській області зафіксовано 32 112 випадків коронавірусу, з них – 520 за минулу добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Харкові, який у понеділок, 19 жовтня, опинився в "червоній" зоні карантину, місцеві жителі ігнорують карантинні обмеження. Містяни не дотримуються соціальної дистанції в транспорті і не носять засоби індивідуального захисту.