У "червоній" зоні дозволили роботу транспорту: всі обмеження за регіонами України

Через зростання кількості хворих на коронавірус в Україні Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій збільшила кількість населених пунктів у "червоній" зоні. В них встановлені відповідні обмеження, втім дозволено рух громадського транспорту.

Це прописано у відповідній постанові, ухваленій Кабінетом міністрів. Крім того, документом передбачаються інші винятки щодо карантинних заборон в окремих регіонах.

Так, в усіх областях, крім Донеччини, дозволили працювати ТРЦ та різноманітним магазинам. При цьому йдеться не лише про ті заклади, що реалізують товари першої необхідності, ліки та добривами.

Що стосується окремих районів Житомирщини, Одещини, Луганщини, Полтавщини, Черкащини, Чернігівщини, то там уряд дозволив перевезення пасажирів транспортом приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення.

В Донецькій області, попри карантин, допустили відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім'ям з важкими життєвими обставини.

Тим часом на Прикарпатті, у Полтавській, Харківській та Хмельницькій областях не заборонятиметься робота будь-яких закладів освіти.

Крім того, в Івано-Франківській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях дозволено відвідувати заклади громадського харчування, а на Київщині – ще й робота розважальних закладів.

Також Кабмін наголосив, що так само, як і в документі, датованому липнем, не забороняється робота банків, страхових агентств, медичних і ветеринарних установ, заправок, станцій техобслуговування автомобілів, комп'ютерних сервісів, ремонту побутової техніки та поштових відділень, а також робота громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень.

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