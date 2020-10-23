У "червоній" Полтаві замість посилення карантину можуть відкрити кінотеатри

Полтаві, яка з 26 жовтня потрапить у "червону" зону карантину, дозволили послабити карантин.

Крім того, що додаткових обмежень не буде, у місті, навпаки, можуть відкрити кінотеатри, повідомив у Facebook секретар Полтавської міськради Олександр Шамота.

"Тільки що на національній комісії ТЕБ та НС знову відстояли Полтаву. Жодних додаткових обмежень у місті не буде. Навіть навпаки – до роботи зможуть повернутися кінотеатри", – пояснив він.

Шамота додав, що ринки, торговельні центри, фітнес-центри, салони краси та громадський транспорт працюватимуть у звичайному режимі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 23 жовтня оновили зони адаптивного карантину. У "червону" серед інших населених пунктів потрапила Полтава.

Нове зонування діятиме з 26 жовтня протягом наступних двох тижнів.