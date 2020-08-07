У "червоних" зонах України можуть дозволити роботу транспорту: названо умову

У "червоних" зонах можуть обмежити кількість пасажирів у транспорті. ДСНС

У "червоних" карантинних зонах України можуть ввести обмеження максимальної кількості пасажирів у громадському транспорті в половину сидячих місць.

Таку альтернативу повної зупинки транспорту повинен розглянути Кабінет міністрів, розповіло "Інтерфакс-Україна" джерело в уряді.

"Для того щоб повністю не зупиняти транспорт у "червоних" зонах, згідно з пропозиціями мерів міст, озвученими під час селекторної наради, на засіданні уряду буде розглянута можливість перевезення пасажирів із завантаженістю тільки в 50% сидячих місць", – сказав співрозмовник агентства.

Він уточнив, що про це йшлося 7 серпня, на нараді в уряді з мерами міст і головами облдержадміністрацій.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов розповів, що селекторну нараду було проведено з метою обговорення питань підготовки до другої хвилі пандемії, яка очікується восени.

"Ситуація є динамічною, ми маємо небезпеку щодо ГРВІ, і фахівці неодноразово говорили, що восени може бути спалах грипу.

Ми стоїмо перед викликами ще більшими, ніж перекриття транспорту, і тому потрібно дуже ретельно все продумати, щоб якісно підготуватися до другої хвилі коронавірусу, яка очікується восени, і забезпечити з 1 вересня освітній процес у навчальних закладах, відійшовши від дистанційного навчання. Діти повинні ходити в дитячі садки, в школи, а люди повинні мати можливість працювати. Ми повинні організувати цей процес і підготуватися так, щоб максимально зберегти для громадян звичний ритм життя", – сказав Немчінов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, показники захворюваності дозволяють перевести Луцьк із "червоної" карантинної зони в "помаранчеву", а Тернопіль – із "червоної" в "жовту", заявили в Міністерстві охорони здоров'я.