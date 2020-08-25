У "червоних" Чернівцях після акції протесту відмовилися посилити карантин

Депутати міськради Чернівців відмовилися посилити карантин після протестів в місті.

У Чернівцях, які потрапили до "червоної" епідемічної зони, депутати міськради відмовилися посилювати карантинні обмеження.

Відповідне рішення, за яке проголосували всі присутні на сесії, ухвалили 25 серпня. Про це повідомляє "Суспільне".

Зокрема, в місті дозволили роботу закладів харчування, торговельних центрів, шкіл і дитячих садочків. Крім цього, відновлять рух громадського транспорту. Водночас правоохоронцям рекомендували не штрафувати підприємців.

Чернівці потрапили до "червоної" зони карантину 24 серпня (reachinitiative.maps.arcgis.com)

Так, у проєкті рішення йдеться, що з дотриманням протиепідемічних норм у Чернівцях дозволено працювати:

громадському транспорту у режимі спецперевезень;

речовим ринкам, магазинам, торговельним комплексам і кінотеатрам;

закладам харчування, за умови, якщо в залі буде не більш як 20 людей та 10 кв. м площі на одну людину;

садочкам і закладам середньої та дошкільної освіти.

Проєкт рішення передбачає введення заборони тільки на роботу розважальних зон у торговельних комплексах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 серпня в Чернівцях, які потрапили в "червону" карантинну зону, місцеві підприємці влаштували акцію проти введення у місті жорстких карантинних обмежень. Учасники мітингу біля будівлі ОДА вимагали, щоб влада не посилювала обмеження роботи закладів харчування, магазинів і ТЦ.

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