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У "червоних" Чернівцях після акції протесту відмовилися посилити карантин

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Суспільство
4,1 т.
У Чернівцях відмовилися посилити карантин

Депутати міськради Чернівців відмовилися посилити карантин після протестів в місті.

У Чернівцях, які потрапили до "червоної" епідемічної зони, депутати міськради відмовилися посилювати карантинні обмеження.

Відповідне рішення, за яке проголосували всі присутні на сесії, ухвалили 25 серпня. Про це повідомляє "Суспільне".

Зокрема, в місті дозволили роботу закладів харчування, торговельних центрів, шкіл і дитячих садочків. Крім цього, відновлять рух громадського транспорту. Водночас правоохоронцям рекомендували не штрафувати підприємців.

Чернівці потрапили до "червоної" зони карантину 24 серпня

Чернівці потрапили до "червоної" зони карантину 24 серпня (reachinitiative.maps.arcgis.com)

Так, у проєкті рішення йдеться, що з дотриманням протиепідемічних норм у Чернівцях дозволено працювати:

  • громадському транспорту у режимі спецперевезень;

  • речовим ринкам, магазинам, торговельним комплексам і кінотеатрам;

  • закладам харчування, за умови, якщо в залі буде не більш як 20 людей та 10 кв. м площі на одну людину;

  • садочкам і закладам середньої та дошкільної освіти.

Проєкт рішення передбачає введення заборони тільки на роботу розважальних зон у торговельних комплексах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 серпня в Чернівцях, які потрапили в "червону" карантинну зону, місцеві підприємці влаштували акцію проти введення у місті жорстких карантинних обмежень. Учасники мітингу біля будівлі ОДА вимагали, щоб влада не посилювала обмеження роботи закладів харчування, магазинів і ТЦ.

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