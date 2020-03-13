У Чернівцях запідозрили новий випадок коронавірусу

У п'ятницю, 13 березня, в Чернівецьку обласну клінічну лікарню з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку.

Як повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, українка раніше була в Італії і повернулася додому 8 березня.

"Також в інфекційному відділенні перебуває дружина буковинця, у якого вчора, 12 березня, діагностовано COVID-19. Вона почувається добре і не має ознак захворювання. Однак вирішила ізолюватися в медичному закладі, щоб не наражати на небезпеку оточення", – йдеться в повідомленні.

Коронавірус в Україні

Станом на 13:00 13 березня, в Чернівецькій області є два підтверджені випадки інфікування коронавірусом. Всього в інфекційне відділення з підозрою госпіталізовані шестеро людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ВООЗ відправила спеціальну місію в Україну через коронавірус. Причина – зафіксований перший випадок смертельної хвороби в Чернівцях.

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