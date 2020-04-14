Кластимуть по двоє: в Чернівцях немає місць у лікарні для пацієнтів із COVID-19

У міській лікарні Чернівців закінчуються місця в зв'язку зі стрімким зростанням кількості заражених коронавірусом COVID-19.

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Через це в лікарняних палатах пацієнтів розміщуватимуть по двоє, заявив мер Чернівців Олексій Каспрук у своєму відеозверненні, яке опубліковано на його сторінці у Facebook (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

"У нас закінчуються місця в першій лікарні. Передбачається, що на одну палату буде один пацієнт, заражений коронавірусом або з підозрою", – сказав він.

Каспрук уточнив, що 47 палат із 50 вже заповнені, тому доведеться розміщувати пацієнтів по двоє на палату. Також доведеться збільшити кількість медичного персоналу.

Зі свого боку голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук уточнив, що в області кількість хворих зросла до 589 осіб (+43 за добу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівецькій області на великодні вихідні знову введуть особливий режим у зв'язку з ростом кількості захворювань на коронавірус.

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