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15 квітня • оновлено в 00:35
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У Чернівцях закінчуються місця в лікарні для пацієнтів із COVID-19 – мер

5.5т
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У міській лікарні Чернівців закінчуються місця в зв'язку зі стрімким зростанням кількості заражених коронавірусом COVID-19.

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Через це в лікарняних палатах пацієнтів розміщуватимуть по двоє, заявив мер Чернівців Олексій Каспрук у своєму відеозверненні, яке опубліковано на його сторінці у Facebook (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

Кластимуть по двоє: в Чернівцях немає місць у лікарні для пацієнтів із COVID-19

"У нас закінчуються місця в першій лікарні. Передбачається, що на одну палату буде один пацієнт, заражений коронавірусом або з підозрою", – сказав він.

Каспрук уточнив, що 47 палат із 50 вже заповнені, тому доведеться розміщувати пацієнтів по двоє на палату. Також доведеться збільшити кількість медичного персоналу.

Зі свого боку голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук уточнив, що в області кількість хворих зросла до 589 осіб (+43 за добу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівецькій області на великодні вихідні знову введуть особливий режим у зв'язку з ростом кількості захворювань на коронавірус.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
будут усиливать вирус друг-друга.печально
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Ivani Rezo, тебя точно не жаль
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Сташинский Богдан, отлично. Тупых не жаль
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2
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Они этого хотели и приближали как могли . И стар и млад . Кушайте .
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2
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
"ложить", мля. Я им говорю - не ложьте! А они ложут!
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0
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Ivani Rezo, отлезь, чeпyшила
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Кристина Cтефанова, училка закрой рот гниль
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Суспільство

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