У Чернівцях вже нікуди класти хворих коронавірусів – мер
У всіх лікарнях Чернівців, визначених для лікування хворих на коронавірус COVID-19, закінчилися койко-місця.
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Про це у Facebook повідомив мер міста Олексій Каспрук. Він уточнив, що така ситуація в місті склалася вперше.
"Закінчилися місця в міських лікарнях для коронавірусних хворих. Всі три лікарні, які ми передбачали для лікування хворих на коронавірус, вже повністю заповнені. У Чернівцях ніколи ще все три лікарні не були повністю заповнені хворими на пневмонію і вірусними інфекціями", – зазначив Каспрук.
Мер уточнив, що пацієнтів з коронавірусом 1 травня розпочала приймати третя міська лікарня.
"З таким темпами і в обласних (лікарнях) не буде вільних ліжок. Обласна влада готує шпиталь ветеранів війни для прийому пацієнтів з COVID-19", – додав Каспрук.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 квітня Олексій Каспрук заявив, що лікарні Чернівців будуть повністю забиті протягом декількох днів.
У свою чергу голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук уточнив, що в області вистачить лікарень, які зможуть прийняти всіх пацієнтів.
Станом на ранок 5 травня в Чернівецькій області захворіли 1948 людей, 175 одужали.