Головна Новини
6 травня • оновлено в 07:23
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У Чернівцях вже нікуди класти хворих коронавірусів – мер

4.3т
Читати матеріал російською

У всіх лікарнях Чернівців, визначених для лікування хворих на коронавірус COVID-19, закінчилися койко-місця.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це у Facebook повідомив мер міста Олексій Каспрук. Він уточнив, що така ситуація в місті склалася вперше.

У лікарнях Чернівців більше нікуди приймати хворих коронавірусів

У лікарнях Чернівців більше нікуди приймати хворих коронавірусів

promin.cv.ua

"Закінчилися місця в міських лікарнях для коронавірусних хворих. Всі три лікарні, які ми передбачали для лікування хворих на коронавірус, вже повністю заповнені. У Чернівцях ніколи ще все три лікарні не були повністю заповнені хворими на пневмонію і вірусними інфекціями", – зазначив Каспрук.

Мер уточнив, що пацієнтів з коронавірусом 1 травня розпочала приймати третя міська лікарня.

"З таким темпами і в обласних (лікарнях) не буде вільних ліжок. Обласна влада готує шпиталь ветеранів війни для прийому пацієнтів з COVID-19", – додав Каспрук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 квітня Олексій Каспрук заявив, що лікарні Чернівців будуть повністю забиті протягом декількох днів.

У свою чергу голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук уточнив, що в області вистачить лікарень, які зможуть прийняти всіх пацієнтів.

Станом на ранок 5 травня в Чернівецькій області захворіли 1948 людей, 175 одужали.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
23
6
Смішно
7
Цікаво
8
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги