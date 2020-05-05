У всіх лікарнях Чернівців, визначених для лікування хворих на коронавірус COVID-19, закінчилися койко-місця.

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Про це у Facebook повідомив мер міста Олексій Каспрук. Він уточнив, що така ситуація в місті склалася вперше.

У лікарнях Чернівців більше нікуди приймати хворих коронавірусів promin.cv.ua

"Закінчилися місця в міських лікарнях для коронавірусних хворих. Всі три лікарні, які ми передбачали для лікування хворих на коронавірус, вже повністю заповнені. У Чернівцях ніколи ще все три лікарні не були повністю заповнені хворими на пневмонію і вірусними інфекціями", – зазначив Каспрук.

Мер уточнив, що пацієнтів з коронавірусом 1 травня розпочала приймати третя міська лікарня.

"З таким темпами і в обласних (лікарнях) не буде вільних ліжок. Обласна влада готує шпиталь ветеранів війни для прийому пацієнтів з COVID-19", – додав Каспрук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 квітня Олексій Каспрук заявив, що лікарні Чернівців будуть повністю забиті протягом декількох днів.

У свою чергу голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук уточнив, що в області вистачить лікарень, які зможуть прийняти всіх пацієнтів.

Станом на ранок 5 травня в Чернівецькій області захворіли 1948 людей, 175 одужали.

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