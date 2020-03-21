У Чернівцях терміново вводять масочний режим і перекривають дороги через коронавірус

У Чернівцях з понеділка, 23 березня, через поширення коронавірусу введуть обов'язковий масковий режим для всіх об'єктів, які залишилися працювати. Також буде частково перекрито рух транспорту.

Про це розповів мер міста Олексій Каспрук, опублікувавши відповідне відеозверненя у Facebook. Це впроваджується у рамках посилення карантину (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

"З понеділка ухвалено рішення про запровадження обов'язкового маскового режиму на тих об'єктах, які залишилися працювати. Отже, ми будемо контролювати, щоб на ринки, що діють, у супермаркети, невеликі магазини та інші об'єкти, які працюють, не допускалися відвідувачі, які не носять засоби індивідуального захисту, тобто маски", – підкреслив Каспрук.

У Чернівцях вводять обов'язковий масковий режим через коронавірус. Ілюстрація

За словами чиновника, мова йде про будь-які маски: саморобні чи куплені. Він також відзначив, що у тих об'єктів, які залишились працювати, є час для підготовки до запровадження режиму.

"Розумію, що зараз буде величезна кількість питань, де ці маски взяти – ми робимо все можливе, для того, щоб забезпечити чернівчан засобами захисту. Сьогодні ведеться робота з нашими підприємствами легкої промисловості, розпочинається пошиття масок. Треба буде час", – додав Каспрук.

Він додав, що поліції було доручено організувати часткове перекриття руху транспорту. Також будуть припинені будівельні та ремонтні роботи, за винятком аварійних об'єктів.

Каспрук звернувся до президента України, прем'єра та РНБО з проханням ввести в області надзвичайний стан.

У місті також дітям до 14 років заборонили виходити з дому без супроводу батьків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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