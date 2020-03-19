Вулиці обробляють хлором: що відбувається в епіцентрі коронавірусу в Україні

У Чернівцях, де нині найскладніша ситуація із коронавірусом в Україні і навіть ввели режим надзвичайної ситуації, комунальники інтенсивно обробляють розчином спеціального хлору вулиці міста.

Водночас там вирішили відновити роботу громадського транспорту. Про це йдеться у сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, з 19 березня в режимі спеціальних перевезень у місті курсуватимуть тролейбуси, проте не для всіх.

Так, тролейбуси, які випустили на маршрут із ранку четверга, мають спеціальну позначку – червоний хрест на білому фоні.

Кадри з епіцентру коронавірусу в Україні ТСН

Зазначається, що до проїзду в них допускатимуть тільки медиків, рятувальників, поліцейських і комунальників. Але тільки за наявності у них засобів захисту і службових документів.

Кадри з епіцентру коронавірусу в Україні ТСН

Крім цього, 18 березня в області був оштрафований перший підприємець за недотримання карантину. Зокрема, в Сторожинецькому районі поліцейські склали перший адмінпротокол на підприємця – сума штрафу буде десь до 34 тис. грн.

Кадри з епіцентру коронавірусу в Україні ТСН

Також у Чернівцях розгортають пункти санітарного контролю для перевірки неконтрольованих транспортних засобів. Про це заявив мер міста Олексій Каспрук в ефірі телеканалу "112 Україна".

Кадри з епіцентру коронавірусу в Україні ТСН

За його словами, в пунктах перевірятимуть транспортні засоби, які в'їжджають в місто. Насамперед увагу це стосується неконтрольованих пасажирських перевезень, зокрема, транспорту з трьома і більше пасажирами.

Кадри з епіцентру коронавірусу в Україні ТСН

Що стосується хворих кількості захворілих коронавірусом у Чернівцях, їхнє число поки залишається незмінним – 10 підтверджених випадків, серед яких троє дітей. Стан усіх пацієнтів стабільний. Водночас в області чекають результати ще 11 тестів на наявність COVID-19.

Кадри з епіцентру коронавірусу в Україні ТСН

Кадри з епіцентру коронавірусу в Україні ТСН

Кадри з епіцентру коронавірусу в Україні ТСН

Кадри з епіцентру коронавірусу в Україні ТСН

Кадри з епіцентру коронавірусу в Україні ТСН

Кадри з епіцентру коронавірусу в Україні ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівецькій області введена надзвичайна ситуація. Через небувалий спалах коронавірусу (відомо про 10 хворих) влада регіону вирішила заздалегідь "закритися на ключ", щоб уберегти себе від масштабної трагедії.

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