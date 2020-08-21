У Чернівцях влаштували протест проти "червоної" зони
У Чернівцях, які потрапили в "червону" карантинну зону, місцеві підприємці влаштували акцію проти введення у місті жорстких карантинних обмежень.
Зокрема, учасники мітингу біля будівлі обласної державної адміністрації вимагали, щоб влада не посилювала обмеження роботи закладів харчування, магазинів і торгових центрів, повідомляє "Молодий буковинець".
"Ми проти того, щоб нас закривали. А за які гроші платити податки і кредити? Досить того, що ми просиділи вдома цілих два місяці. Економіка і без того вбита!" – заявила одна з учасниць.
Зі свого боку перший заступник Чернівецької ОДА Богдан Ковалюк нагадав, що з понеділка (24 серпня. – Ред.) у місті мають зупинити роботу заклади харчування, школи, дитсадки, а громадський транспорт працюватиме тільки в режимі спецперевезень. Крім того, забороняються масові заходи.
"Ми маємо розуміти всю серйозність цієї проблеми, тому прошу вас погодитися на карантин", – сказав посадовець.
Така відповідь викликала шквал обурення серед мітингарів.
"У вас немає совісті! У мене одна дитина, я мати-одиначка, за що платити комуналку, за що годувати дитину? Я просто хочу працювати!" – скандували чернівчани.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила регіони України на чотири зони залежно від епідемічної ситуації. Тепер територія країни поділена на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.
У "червону" зону потрапив Луцьк. Місцева влада вирішила проігнорувати настанови уряду та МОЗ.
Також у Тернопільській міській раді висловили незгоду з постановою Кабінету міністрів України про віднесення міста до "червоної" зони.
У Самборі Львівської області також виступили проти рішення, згідно з яким місто було віднесено до "червоної" зони й, відповідно, там мали б запровадити суворіші обмеження.