У Чернівцях влаштували протест проти "червоної" зони

У Чернівцях, які потрапили в "червону" карантинну зону, місцеві підприємці влаштували акцію проти введення у місті жорстких карантинних обмежень.

Зокрема, учасники мітингу біля будівлі обласної державної адміністрації вимагали, щоб влада не посилювала обмеження роботи закладів харчування, магазинів і торгових центрів, повідомляє "Молодий буковинець".

"Ми проти того, щоб нас закривали. А за які гроші платити податки і кредити? Досить того, що ми просиділи вдома цілих два місяці. Економіка і без того вбита!" – заявила одна з учасниць.

Мітингарі просили не обмежувати роботу закладів харчування та магазинів molbuk.ua

Зі свого боку перший заступник Чернівецької ОДА Богдан Ковалюк нагадав, що з понеділка (24 серпня. – Ред.) у місті мають зупинити роботу заклади харчування, школи, дитсадки, а громадський транспорт працюватиме тільки в режимі спецперевезень. Крім того, забороняються масові заходи.

"Ми маємо розуміти всю серйозність цієї проблеми, тому прошу вас погодитися на карантин", – сказав посадовець.

Мітинг проти обмежень "червоної" зони в Чернівцях molbuk.ua

Така відповідь викликала шквал обурення серед мітингарів.

"У вас немає совісті! У мене одна дитина, я мати-одиначка, за що платити комуналку, за що годувати дитину? Я просто хочу працювати!" – скандували чернівчани.

У Чернівцях мітингували проти карантину molbuk.ua

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