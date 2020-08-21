У Чернівцях влаштували протест проти 'червоної' зони

В Чернівцях, які потрапили в "червону" карантинну зону, місцеві підприємці влаштували акцію проти введення у місті жорстких карантинних обмежень.

Зокрема, учасники мітингу біля будівлі обласної державної адміністрації вимагали, щоб влада не посилювала обмеження роботи закладів харчування, магазинів і торгових центрів, повідомляє "Молодий буковинець".

"Ми проти того, щоб нас закривали. А за які гроші платити податки і кредити? Досить того, що ми просиділи вдома цілих два місяці. Економіка і без того вбита!" – заявила одна з учасниць.

Мітингарі просили не обмежувати роботу закладів харчування та магазинів molbuk.ua

Зі свого боку перший заступник Чернівецької ОДА Богдан Ковалюк нагадав, що з понеділка (24 серпня – Ред.) у місті повинні зупинити роботу заклади харчування, школи, дитсадки, а громадський транспорт буде працювати тільки в режимі спецперевозок. Крім того, забороняються масові заходи.

"Ми повинні розуміти всю серйозність цієї проблеми, тому прошу вас погодитися на карантин", – сказав посадовець.

Мітинг проти обмежень "червоної зони" у Чернівцях molbuk.ua

Така відповідь викликала шквал обурення серед мітингарів.

"У вас немає совісті! У мене одна дитина, я мати-одиночка, за що платити комуналку, за що годувати дитину? Я просто хочу працювати!", – скандували чернівчани.

У Чернівцях мітингували проти карантину molbuk.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила регіони України на чотири зони в залежності від епідемічної ситуації. Тепер територія країни поділена на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

У "червону зону" потрапив Луцьк. Місцева влада вирішила проігнорувати настанови уряду та МОЗ.

Також у Тернопільській міській раді висловили незгоду з постановою Кабінету міністрів України про віднесення міста до "червоної зони".

У Самборі Львівської області також виступили проти рішення, згідно з яким місто було віднесено до "червоної" зони й, відповідно, там мали б запровадити суворіші обмеження.

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