Головна Новини
26 березня • оновлено в 15:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У Чернівцях виписали з лікарні 5 пацієнтів з підозрою на коронавірус: тести не підтвердилися

1.5т
Читати матеріал російською

З Чернівецької обласної лікарні виписали 5 пацієнтів, яких раніше було госпіталізовано з підозрою на коронавірус.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомили на сторінці у Facebook Чернівецької ОДА. У повідомленні сказано, що зроблені їм повторні тести показали негативний результат.

Крім того, в ОДА зазначили, що у трьох пацієнтів, яких раніше госпіталізували із COVID-19, є пневмонія, але погіршень не зафіксовано . Лихоманка є лише в одного з цих хворих. Усі вони перебувають під цілодобовим спостереженням лікарів.

Коронавірус. Ілюстрація

Коронавірус. Ілюстрація

Усі діти, госпіталізовані до обласної дитячої клінічної лікарні, почуваються добре, температура в межах норми. У них хвороба перебігає у легкій формі.

В ОДА наголосили, що усі пацієнти із підтвердженим COVID-19 та підозрою на нього забезпечені ліками.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • станом на 26 березня в Україні офіційно було підтверджено 156 випадків COVID-19. Видужала поки тільки одна людина.

  • Через небезпечну інфекцію в країні померли вже п'ять осіб: в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

  • В цілому в світі коронавірусом заразилися майже 472 тисячі осіб, померли майже 21 300, а одужати вдалося 114 тисячам.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Чернівці
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
3
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Паскудство своры клоунов зато подтверждается на каждом шагу. Это ж надо было такое в Украине устроить, чтобы попытаться замаскировать свою гниль
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги