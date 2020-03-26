У Чернівцях виписали з лікарні 5 пацієнтів з підозрою на коронавірус: тести не підтвердилися

З Чернівецької обласної лікарні виписали 5 пацієнтів, яких раніше було госпіталізовано з підозрою на коронавірус.
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Про це повідомили на сторінці у Facebook Чернівецької ОДА. У повідомленні сказано, що зроблені їм повторні тести показали негативний результат.
Крім того, в ОДА зазначили, що у трьох пацієнтів, яких раніше госпіталізували із COVID-19, є пневмонія, але погіршень не зафіксовано . Лихоманка є лише в одного з цих хворих. Усі вони перебувають під цілодобовим спостереженням лікарів.
Коронавірус. Ілюстрація
Усі діти, госпіталізовані до обласної дитячої клінічної лікарні, почуваються добре, температура в межах норми. У них хвороба перебігає у легкій формі.
В ОДА наголосили, що усі пацієнти із підтвердженим COVID-19 та підозрою на нього забезпечені ліками.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
станом на 26 березня в Україні офіційно було підтверджено 156 випадків COVID-19. Видужала поки тільки одна людина.
Через небезпечну інфекцію в країні померли вже п'ять осіб: в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
В цілому в світі коронавірусом заразилися майже 472 тисячі осіб, померли майже 21 300, а одужати вдалося 114 тисячам.
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