У Чернівцях від коронавірусу одужала дитина

З лікарні в Чернівцях виписали дитину, яка одужала від коронавірусу. Ще двоє людей, котрі побороли хворобу, залишать лікувальний заклад 27 березня.

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Про це розповів голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, передає ТСН.

"Сьогодні за результатами проведених аналізів ми маємо факт одужання ще трьох людей, які перехворіли на коронавірусну інфекцію. Нашим інфекціоністам вдалося вчасно виявити факти зараження, вчасно розпочато і проведено ефективне лікування", – зазначив чиновник.

Однак Чернівецька область поки досі залишається в лідерах виявлення коронавірусної інфекції. Наприклад, 26 березня в місцевому лабораторному центрі провели аналізи 20 проб, які брали у госпіталізованих людей. У п'яти з низ підтвердився коронавірус. Серед цих п'яти – двоє дітей, їм 11 і 2 роки, трьом дорослим – близько 40 років. Всі вони з різних населених пунктів області. Всього зараз зафіксовано 47 випадків захворювання на Буковині.

Одужання від коронавірусу LIGA.net

Також 26 березня в оперативному штабі ухвалили рішення ввести особливий режим в'їзду і виїзду ще в одному селі Чернівецької області – Лужанах, яке розташоване у 5 кілометрах від Чернівців.

Через цей населений пункт проходить міжнародна траса. Увечері там поставили блокпости з рятувальниками та правоохоронцями, а також заборонили рух машин дорогами, які долучаються до траси. Рух самою трасою не заборонили, він здійснюється у звичайному режимі.

Крім того, 27 березня місцева влада повинна вирішити, чи встановити такий самий особливий режим ще в одному селі – Великий Кучурів, де виявлено трьох хворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з Чернівецької обласної лікарні 26 березня виписали п'ятьох пацієнтів, які раніше були госпіталізовані з підозрою на коронавірус. Зроблені їм повторні тести засвідчили негативний результат.

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