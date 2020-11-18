У Чернівцях від COVID-19 померла відома лікарка-гінеколог

Борис Бондар Суспільство 17:55, 18.11.2020 Оновлено: 17:55, 18.11.2020

У Чернівцях через COVID-19 померла відома лікарка-гінеколог Світлана Маланчук.

Про це повідомила в Facebook колега медикині Олена Боштан-Албота. Причиною смерті Маланчук стали ускладнення, викликані коронавірусною хворобою.

Жінка працювала завідувачкою пологовим відділенням перинатального центру Чернівецької області.

"Ще один лікар пішов у потойбічний світ, ще одне серце, яке співчувало горю, допомагало в проблемах перестало битися... Ще один лікар-професіонал поклав своє життя на вівтар боротьби з короновірусом. Схиліть голову, зупиніться, помоліться", – написала Боштан-Албота.

У Чернівцях від COVID-19 померла відома лікарка
Facebook Олени Боштан-Албота

Раніше OBOZREVATEL, на Рівненщині від ускладнень після зараження коронавірусом помер лікар-отоларинголог дитячої обласної лікарні Анатолій Федорович Філонік.

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