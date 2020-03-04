У Чернівцях у двох людей запідозрили корнавірус: що відомо про них та дружину зараженого

У Чернівцях, де виявили першу в Україні людину із захворюванням на коронавірус COVID-19, госпіталізували ще двох осіб із підозрою на цей вірус. Дружину зараженого ізолювали до військового госпіталю.

Про госпіталізацію чоловіка і жінки до інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні 4 березня журналістці hromadske розповіли водії карети швидкої допомоги.

Так, авто одразу відправили на дезінфекцію, а самі водії були вдягнені в біокостюми. Вони запевнили, що ті здадуть на утилізацію. У медзакладі усі також були у захисному одязі та респіраторах, журналістів туди не впустили.

У коментарі виданню завідувачка відділення Валентина Мандреску зазначила, що у чоловіка та жінки – гостре респіраторне захворювання. Їхні аналізи уже відправили у Чернівецький лабораторний центр, аби перевірити на грип.

У Чернівцях у двох людей запідозрили коронавірус. Ілюстрація

Як написало інформаційне агентство АСС із посиланням на голову Чернівецької ОДА Сергія Осачука, дружину зараженого доправили до військового госпіталю.

"Жінка не хвора, вона почувається добре. Її ізолювали до військового госпіталю через тиск, який спричинили мешканці будинку, у якому проживає родина", – наголосив Осачук.

Водночас міський голова Чернівців Олексій Каспрук зазначив, що захищатиме право кожного мешканця, у разі підозри на захворювання, залишатись там, де він захоче: у самоізоляції вдома чи у медзакладі. А правоохоронці попередили, що якщо люди переслідуватимуть інших, то понесуть за це відповідальність.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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