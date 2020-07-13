У Чернівцях спалахнула масштабна пожежа на фабриці: дим накрив пів міста. Відео
Пожежа на підприємстві "Розма" у Чернівцях .
У Чернівцях 13 липня спалахнула масштабна пожежа на території підприємства "Розма", де виготовляють гумові вироби й полімерні труби.
Дим від займання на вулиці Прутській, 29 накрив пів міста. У мережі оприлюднили фото з місця надзвичайної ситуації (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
За даними управління ДСНС України, вогонь охопив один із корпусів чотириповерхової виробничої будівлі підприємства – станом на 14:00 він вирував на 3 та 4 поверхах, там тривали вибухи.
Пожежа на фабриці в Чернівцях (dsns.gov.ua)
Площа пожежі становила 2 тисячі квадратних метрів, а участь у її ліквідації взяли 49 осіб і 16 одиниць техніки, зокрема пожежний потяг. Локалізувати займання вдалося приблизно о 16:30.
Займання виникло на ТОВ "Розма" (Telegram-канал Teza)
Попередньо зазначається, жертв та постраждалих внаслідок НС немає. Рятувальники підкреслюють, що інформацію щодо причин та обставин виникнення пожежі уточнюють.
На фабриці, де виникла пожежа, виготовляють гумові вироби і полімерні труби (Telegram-канал Teza)
Площа займання становила 2 тисячі квадратних метрів (dsns.gov.ua)
До ліквідації пожежі залучили 49 рятувальників і 16 одиниць техніки (dsns.gov.ua)
Пожежа в Чернівцях (dsns.gov.ua)
Дим від пожежі огорнув пів міста (Telegram-канал Teza)
(Відео Telegram-каналу Teza)
Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Одеси 12 липня трапилася масштабна пожежа в житловому будинку, який знищив цілий поверх. Ліквідувати її вдалося тільки через кілька годин.