У лікарнях Чернівців майже закінчилися місця для лікування людей, заражених коронавірусом COVID-19.

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Медзаклади вже прийняли більше пацієнтів, ніж розраховано, повідомив на своїй сторінці у Facebook мер міста Олексій Каспрук.

pravda.com.ua

Він уточнив, що в міській лікарні №1 при запланованій кількості 61 ліжко лікуються 67 людей. Максимально там зможуть вмістити до 80 пацієнтів. У клініці №4 передбачено 40 місць, зараз там перебуває 18 осіб.

"Лікарні можуть прийняти ще 30-35 пацієнтів. При динаміці, яку ми спостерігаємо, це буквально кілька днів їхньої роботи", – зазначив Каспрук.

Мер наполягає на необхідності перепрофілювання інших медустанов під заражених коронавірусом.

У свою чергу голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук вважає, що в області вистачить лікарень, які зможуть прийняти всіх пацієнтів.

"Станом на вечір 22 квітня, ми маємо тільки 37% заповненості місць, визначених для лікування коронавірусу. Якщо ми досягнемо стовідсоткової заповненості ліжок, буде розгорнута третя черга лікувальних установ. Переживати за це не потрібно", – уточнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про те що в міській лікарні Чернівців закінчуються місця Олексій Каспрук говорив ще в середині квітня. Він заявив, що через це в лікарняних палатах будуть розміщувати по двоє пацієнтів.