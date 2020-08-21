У Чернівцях скасували заходи до Дня Незалежності та попросили співати гімн удома

У Чернівцях влада скасувала всі заходи до Дня Незалежності України через введення "червоного" рівня поширення епідемічної небезпеки в місті.

Про це повідомила пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації. Жителів попросили виконати державний гімн удома.

"У зв'язку з введенням "червоного" рівня поширення епідемічної небезпеки в Чернівцях із 24 серпня всі заходи з нагоди 29-ї річниці Незалежності України в місті скасовано. Просимо свідомих чернівчан у День Прапора підняти прапор над своїми будинками, а в День Незалежності – виконати державний гімн удома!" – сказано в повідомленні.

У п'ятницю, 21 серпня, на позачерговому засіданні Державна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про нове епідемічне зонування Чернівецької області:

"червона" зона – місто Чернівці, Кіцманський та Заставнівський райони;

"помаранчева" зона – місто Новодністровськ, Глибоцький, Вижницький, Герцаївський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони.

Нові правила адаптивного карантину діятимуть із понеділка, 24 серпня.

Чернівці та два райони області ввійшли до "червоної" зони (Facebook Чернівецької ОДА)

За минулу добу, 20 серпня, на Буковині зафіксовано 208 нових випадків зараження коронавірусом. З них 110 – у Чернівцях.

У важкому стані перебувають 45 пацієнтів, з них у реанімації – 31, на апаратах штучної вентиляції легенів – 3.

За добу 20 серпня в області зафіксували 208 нових випадків зараження COVID-19 (Facebook Чернівецької ОДА)

У Чернівцях скасували всі заходи до Дня Незалежності (Facebook Чернівецької ОДА)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівцях, які потрапили в "червону" карантинну зону, місцеві підприємці влаштували акцію проти введення в місті жорстких карантинних обмежень.