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4 квітня • оновлено в 15:20
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У Чернівцях перед комендантською годиною люди штурмували магазини: фото

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У Чернівцях за годину до початку режиму максимального обмеження пересування на дві доби утворилися величезні черги під продуктовими та продовольчими магазинами.

Під деякими супермаркетами кількість людей сягнула кількох десятків, повідомляє місцеве видання "Молодий буковинець".

У Чернівцях перед комендантською годиною люди штурмували магазини

У Чернівцях перед комендантською годиною люди штурмували магазини

molbuk.ua

Нагадаємо, що голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук оголосив про посилення карантинних заходів і введення комендантської години. Вона буде діяти з 13:00 суботи, 4 квітня, до 6:00 понеділка, 6 квітня.

У Чернівцях перед комендантською годиною люди штурмували магазини

У Чернівцях перед комендантською годиною люди штурмували магазини

molbuk.ua

У Чернівцях перед комендантською годиною люди штурмували магазини

У Чернівцях перед комендантською годиною люди штурмували магазини

molbuk.ua

У Чернівцях перед комендантською годиною люди штурмували магазини

У Чернівцях перед комендантською годиною люди штурмували магазини

molbuk.ua

У Чернівцях перед комендантською годиною люди штурмували магазини

У Чернівцях перед комендантською годиною люди штурмували магазини

molbuk.ua

У Чернівцях перед комендантською годиною люди штурмували магазини

У Чернівцях перед комендантською годиною люди штурмували магазини

molbuk.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Кривому Розі в розпал епідемії коронавірусу вишикувалася кілометрова черга. Люди прийшли за спецпропусками в транспорт.

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Автор
Карина Бондаренко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
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Комментарии на сайте не модерированы
васильевич василий
васильевич василий
Откуда деньги у ни щих хо Хлов не покупку продуктов . МВФ дал за землю ?
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