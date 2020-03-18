Щоб сиділи вдома: в Чернівцях пенсіонерів позбавили пільг через карантин

У Чернівцях тимчасово припинили надавати пільги на безкоштовний проїзд в громадському транспорті для пенсіонерів поки діятиме карантин через коронавірус.

Рішення було увалене 17 березня депутатами міськради, повідомляється на сайті мерії.

Мер міста Олексій Каспрук пояснив, що таким чином літніх людей хочуть спонукати менше пересуватися містом.

"Це вимушений обмежувальний захід, яка спонукатиме людей похилого віку, які є групою ризику і найбільш уразливі для коронавірусу, менше пересуватися містом, залишатися вдома", – сказав він.

Каспрук уточнив, що пільговий проїзд повернуть після стабілізації епідеміологічної ситуації в місті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медик закликав не пускати бабусь у поліклініку через коронавірус без гострої необхідності.

Нагадаємо, що у Чернівецькій області кількість заражених коронавірусом збільшилася до шести осіб, включно з летальним випадком. Серед заражених – двоє дітей: рік і десять місяців і шість місяців. Всього по Україні вже зафіксовано 14 випадків захворювання.

Нагадаємо, що 11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні до 3 квітня у зв'язку з епідемією коронавірусу.

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