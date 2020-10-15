У Чернівцях зафіксували випадок одночасного інфікування грипом і коронавірусом

У Чернівцях медики зафіксували випадок одночасного інфікування пацієнта грипом і коронавірусом.

Хвороба передбачає стрімкий розвиток й може призвести до смерті людини, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю виданню "Новое время".

Він наголосив, що спрогнозувати, як мине нинішній сезон грипу та грипоподібних захворювань, наразі складно.

"Ми напружено думаємо й аналізуємо: буде у нас поєднання цих хвороб чи ні", – заявив Віктор Ляшко.

Якщо спалах коронавірусу й епідемії грипу поєднаються, то динаміка захворюваності COVID-19 піде набагато швидше. Якщо ж коронавірус пригнітити, має початися спад.

"Ми хочемо вакцинувати велику кількість людей в Україні від грипу для того, щоб запобігти формуванню суперінфекції, тобто міксу, поєднання декількох інфекцій в одній людині", — розповів головний санітарний лікар України.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що карантин через пандемію коронавірусу в Україні триватиме до 31 грудня, установам передвищої та вищої освіти рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання з 15 жовтня по 15 листопада. Школам порекомендували змістити осінні канікули й провести їх із 15 по 30 жовтня, після цього можливий перехід на дистанційну форму навчання.