У "червоних" Чернівцях вирішили не закривати дитсадки навіть за найгіршого сценарію

Борис Бондар Суспільство 20:15, 19.10.2020 Оновлено: 20:33, 19.10.2020

У Чернівцях міський виконавчий комітет ухвалив рішення відновити роботу дитячих садків, незважаючи на внесення міста до "червоної" зони епідемічної небезпеки.

Трансляція засідання велася на YouTube-каналі Чернівецької міської ради. Уранці 19 жовтня дитячі садки в Чернівцях було закрито відповідно до обмежень, встановлених для "червоних" зон епіднебезпеки.

"Сьогодні у нас не відкрилися дитячі садки. Позиція управління освіти – є вимога Державної комісії з ТЕБ та НС, однак немає іншого рішення з боку органу місцевого самоврядування. Відповідно, пропоную, врахувати пропозицію голови профільного комітету Верховної Ради Сергія Бабака. За його словами, навіть за найгіршого сценарію закривати дитячі садки й початкову школу не варто", – заявив секретар міськради Василь Продан.

Міськвиконком вирішив обмежити відвідуваність дитячих садків максимально допустимою заповненістю 60% від усієї кількості учнів.

Чернівці було внесено до "червоної" зони на засіданні Державної комісії з ТЕБ та НС 15 жовтня терміном на 14 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дитячі садки не закривають на карантин і не вводять інші обмеження їхньої роботи під час карантину, оскільки діти найменш вразливі до коронавірусної інфекції. Про це заявив виконувач обов'язків міністра освіти України Сергій Шкарлет.

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