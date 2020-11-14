У Чернівцях підприємці перекрили дорогу через карантин вихідного дня. Відео

У Чернівцях на акцію протесту 14 листопада вийшли працівники найбільшого ринку міста – Калинівського.

Як пише "Суспільне Новини", близько 300 підприємців перекрили дорогу з вимогою дозволити роботу під час карантину вихідного дня. Відповідне звернення вони написали до керівництва ОДА (щоби подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами організаторів акції протесту, підприємці в змозі організувати роботу з дотриманням усіх карантинних вимог, тим більше, що ринок не є закритим приміщенням.

Напередодні заступник мера Олександр Паскар заявляв, що Чернівцях дотримуватимуться усіх вимог карантину вихідного дня, уточнили журналісти.

Карантинні заходи в Україні

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов рекомендував мерам, які виступили проти карантину вихідного дня, відвідати лікарні та подивитися на пацієнтів у важкому стані. Він додав, що місцева влада за законом може тільки посилювати карантинні заходи, але не виконувати рішення Кабміну вона не має права.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також заявив, що мери міст не мають повноважень дозволяти працювати закладам, діяльність яких заборонена правилами карантину вихідного дня в Україні. Він доручив главам ОДА скоординувати роботу місцевої поліції, а також Держспоживслужби для перевірки суб'єктів господарювання, які не повинні приймати відвідувачів.