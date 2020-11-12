У Чернівцях кандидат, що програв на виборах, забрав у жителів обіцяну тротуарну плитку

Один з кандидатів в депутати чернівецької міськради після програшу на місцевих виборах передумав робити тротуар і забрав у жителів плитку, яку раніше привіз.

Про це розповів в Facebook депутат міськради Андрій Романчишин. За його словами кандидат пообіцяв мешканцям однієї з багатоповерхівок зробити пішохідну доріжку.

Він привіз всі необхідні для цього матеріали. Люди самостійно встановили бордюри і засипали майбутній тротуар щебенем.

Однак після виборів з'ясувалося, що за кандидата проголосувало тільки три мешканця будинку, тому він забрав піддони з тротуарною плиткою. При цьому політик, що не відбувся, висловив образу місцевим жителям, поскаржившись, що витратив гроші.

За словами Романчишина, один піддон з плиткою жителі все ж встигли заховати в підвал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окрузі № 13 Вінницької області кандидат, який програв вибори, зруйнував дорогу, побудовану в рамках передвиборної кампанії.