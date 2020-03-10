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10 березня • оновлено в 16:50
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/ Суспільство

У Чернівцях госпіталізували ще одного українця з підозрою на коронавірус

1.3т
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У Чернівцях госпіталізувала ще одну людину із підозрою на коронавірус COVID-19.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Чернівецької обласної державної адміністрації. Там додали, що чоловік повернувся з країни, де зафіксований випадок COVID-19. Його доставили до лікарні 10 березня з ознаками інфекційного захворювання.

Таким чином, із підозрою на коронавірус у лікарні Чернівців наразі перебуває троє осіб.

Коронавірус. Ілюстрація

Коронавірус. Ілюстрація

korrespondent.net

Крім того, в ОДА нагадали, що результати тестів на коронавірус у 6 буковинців, яких раніше госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, є негативними.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Кабміні.

  • Інфікований чоловік приїхав до України на машині з Румунії. Перед цим він відвідував Італію.

  • Ексміністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що, незважаючи на виявлення першого випадку коронавірусу в Україні, ситуація є повністю контрольованою.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
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