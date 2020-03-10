У Чернівцях госпіталізували ще одного українця з підозрою на коронавірус

У Чернівцях госпіталізувала ще одну людину із підозрою на коронавірус COVID-19.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Чернівецької обласної державної адміністрації. Там додали, що чоловік повернувся з країни, де зафіксований випадок COVID-19. Його доставили до лікарні 10 березня з ознаками інфекційного захворювання.

Таким чином, із підозрою на коронавірус у лікарні Чернівців наразі перебуває троє осіб.

Коронавірус. Ілюстрація korrespondent.net

Крім того, в ОДА нагадали, що результати тестів на коронавірус у 6 буковинців, яких раніше госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, є негативними.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Кабміні.

Інфікований чоловік приїхав до України на машині з Румунії. Перед цим він відвідував Італію.

Ексміністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що, незважаючи на виявлення першого випадку коронавірусу в Україні, ситуація є повністю контрольованою.

Тим часом представник Всесвітньої організації охорони здоров'я, лікар Ярно Хабіхт не виключив, що в Україні буде зафіксовано багато випадків зараження коронавірусом. Однак, за його словами, країна готова боротися з хворобою.

5 березня ще двох буковинців госпіталізували в інфекційне відділення з підозрою на коронавірус. Перед цим вони подорожували Італією.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram