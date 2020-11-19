У Чернівцях головлікар діагностичного центру помер від коронавірусу
Головний лікар Чернівецького обласного медичного діагностичного центру Анатолій Вдовічен помер від коронавірусу.
Як повідомляється на сторінці центру в Facebook, серце медика перестало битися на 68-му році життя після виснажливої боротьби з COVID-19.
Вдовічен був заслуженим лікарем України, організатором і управлінцем охорони здоров’я вищої кваліфікаційної категорії, депутатом Чернівецької обласної ради четвертого та шостого скликань, де обіймав посаду голови постійної комісії з питань охорони здоров’я.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Дніпрі від ускладнень, викликаних COVID-19, у віці 59 років помер головний лікар міської дитячої клінічної лікарні №6 Віктор Слатвіцький.
Від ускладнень після коронавірусу з різницею в один день померло подружжя медиків – Ганна та Богдан Городенчуки з міста Сокаль Червоноградського району Львівської області.
На Рівненщині від ускладнень після зараження коронавірусом помер лікар-отоларинголог дитячої обласної лікарні Анатолій Філоник.
Міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила, що більшість сімей медиків, які померли від COVID-19, ще не отримали компенсації, оскільки йде тривале розслідування кожного з випадків.