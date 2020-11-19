У Чернівцях головлікар діагностичного центру помер від коронавірусу

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
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  • Анатолій Вдовічен помер на 68-му році життя

  • Він переніс виснажливу боротьбу з COVID-19

Від коронавірусу помер головлікар Чернівецького діагностичного центру

Головний лікар Чернівецького обласного медичного діагностичного центру Анатолій Вдовічен помер від коронавірусу.

Як повідомляється на сторінці центру в Facebook, серце медика перестало битися на 68-му році життя після виснажливої боротьби з COVID-19.

Вдовічен був заслуженим лікарем України, організатором і управлінцем охорони здоров’я вищої кваліфікаційної категорії, депутатом Чернівецької обласної ради четвертого та шостого скликань, де обіймав посаду голови постійної комісії з питань охорони здоров’я.

Помер Анатолій Вдовічен
Скрин Facebook
Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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