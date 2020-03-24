У Чернівцях до лікарні потрапили 4 дітей з підозрою на коронавірус

У Чернівецьку обласну дитячу клінічну лікарню 23 березня госпіталізовано чотирьох дітей з підозрою на коронавірус COVID-19.

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Про це повідомили на офіційній сторінці Чернівецької обласної державної адміністрації у Facebook, додавши, що всього на лікуванні в лікарні перебувають 14 осіб. З них п'ятеро з діагнозом коронавірус, а решта – з підозрою на нього.

Коронавірус у Чернівцях Укрінформ

"Двоє матерів і троє їхніх дітей, у яких COVID-19 виявили 17 березня, клінічно здорові. Вони чекають на результати тестів. Решта мають температуру, порушений стан і отримують необхідне лікування", – йдеться у повідомленні.

Що стосується статистики в обласній клінічній лікарні Чернівців, то там зараз перебуває 24 особи з підтвердженим діагнозом коронавірус або з підозрою на нього. Більшість людей почуваються добре, але один пацієнт через супутні захворювання отримує кисневу терапію. Нових хворих за останню добу в цю лікарню не госпіталізували.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

станом на ранок вівторка, 24 березня, в Україні підтверджено 84 випадки зараження коронавірусом COVID-19. З них 11 були виявлені за минулу добу – 10 у Києві та один на Тернопільщині.

Крім того, 24 березня в аеропорт "Бориспіль" (Київська область) з країн ЄС прибула українка, у якої запідозрили коронавірус COVID-19. Її направили в одну з лікарень столиці для обстеження.

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