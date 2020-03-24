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24 березня • оновлено в 12:33
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У Чернівцях до лікарні потрапили 4 дітей з підозрою на коронавірус

5.1т
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У Чернівецьку обласну дитячу клінічну лікарню 23 березня госпіталізовано чотирьох дітей з підозрою на коронавірус COVID-19.

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Про це повідомили на офіційній сторінці Чернівецької обласної державної адміністрації у Facebook, додавши, що всього на лікуванні в лікарні перебувають 14 осіб. З них п'ятеро з діагнозом коронавірус, а решта – з підозрою на нього.

Коронавірус у Чернівцях

Коронавірус у Чернівцях

Укрінформ

"Двоє матерів і троє їхніх дітей, у яких COVID-19 виявили 17 березня, клінічно здорові. Вони чекають на результати тестів. Решта мають температуру, порушений стан і отримують необхідне лікування", – йдеться у повідомленні.

Що стосується статистики в обласній клінічній лікарні Чернівців, то там зараз перебуває 24 особи з підтвердженим діагнозом коронавірус або з підозрою на нього. Більшість людей почуваються добре, але один пацієнт через супутні захворювання отримує кисневу терапію. Нових хворих за останню добу в цю лікарню не госпіталізували.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
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