У Чернівцях для хворих Covid-19 приготували спортзал

Тетяна Гайжевська Суспільство 18:40, 6.05.2020 Оновлено: 20:25, 6.05.2020

У Чернівцях, де закінчилися койко-місця для хворих на коронавірус, розглядають можливість розміщення нових заражених у міському спортивно-оздоровчому комплексі.

Про це в ефірі ObozTV розповів міський голова Чернівців Олексій Каспрук. "У лікарнях у нас фізично немає місць. У нас є тільки спортивно-оздоровчий комплекс, де ми готові розгорнути шпиталь", – повідомив він.

"Там є великий спортивний зал. Уже зроблена система вентиляції, привели до ладу санвузли, завезли ліжка, матраци. Але сподіваюся, що область підстрахує і люди будуть лікуватися в лікарнях", – додав мер, маючи на увазі, що хворих може прийняти обласна лікарня.

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Ліжко-місця в спортзалі, ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, Чернівецька область вийшла на перше місце в Україні за кількістю захворювань на коронавірус. Станом на ранок 5 травня в області захворіли 1948 осіб, 175 одужали.

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