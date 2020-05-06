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6 травня • оновлено в 23:23
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У Чернівцях для хворих Covid-19 приготували спортзал

22.7т
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У Чернівцях, де закінчилися койко-місця для хворих на коронавірус, розглядають можливість розміщення нових заражених у міському спортивно-оздоровчому комплексі.

Про це в ефірі ObozTV розповів міський голова Чернівців Олексій Каспрук. "У лікарнях у нас фізично немає місць. У нас є тільки спортивно-оздоровчий комплекс, де ми готові розгорнути шпиталь", – повідомив він.

"Там є великий спортивний зал. Уже зроблена система вентиляції, привели до ладу санвузли, завезли ліжка, матраци. Але сподіваюся, що область підстрахує і люди будуть лікуватися в лікарнях", – додав мер, маючи на увазі, що хворих може прийняти обласна лікарня.

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Ліжко-місця в спортзалі, ілюстрація

Ліжко-місця в спортзалі, ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, Чернівецька область вийшла на перше місце в Україні за кількістю захворювань на коронавірус. Станом на ранок 5 травня в області захворіли 1948 осіб, 175 одужали.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Коронавірус Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Підсумки Ексклюзив
Місце
Україна Чернівці
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Как будто у нас когда нибудь хватало в больницах мест, постоянно в коридорах коечки доставляли.
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Молодец
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Суспільство

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