У Чернівцях для боротьби з COVID-19 встановили "вбивцю бактерій". Фото

У Чернівцях, де бушує коронавірус COVID-19, в обласній лікарні встановили дезінфекційний тунель.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Тунель для медустанови встановили за рахунок благодійників, повідомляє в Facebook пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації.
"Коли людина проходить крізь нього, на неї розпилюється спеціальний розчин, який вбиває бактерії", – відмічено в повідомленні.
Дезінфекційний тунель в лікарні
Дезінфекційний тунель в лікарні
Після завершення пандемії COVID-19, дезінфекційний тунель планують перемістити в інфекційне відділення лікарні. Поки такі тунелі є тільки в Чернівцях і Дніпрі.
Дезінфекційний тунель в лікарні
Дезінфекційний тунель в лікарні
Дезінфекційний тунель в лікарні
Дезінфекційний тунель в лікарні
Дезінфекційний тунель в лікарні
Нагадаємо, що станом на 28 квітня в Чернівецькій області зареєстровано 1429 випадків зараження COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Чернівців Олексій Каспрук сказав, що в лікарнях Чернівців майже закінчилися місця для лікування людей, заражених коронавірусів COVID-19.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".