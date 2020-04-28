У Чернівцях для боротьби з COVID-19 встановили "вбивцю бактерій". Фото

У Чернівцях, де бушує коронавірус COVID-19, в обласній лікарні встановили дезінфекційний тунель.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Тунель для медустанови встановили за рахунок благодійників, повідомляє в Facebook пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації.

"Коли людина проходить крізь нього, на неї розпилюється спеціальний розчин, який вбиває бактерії", – відмічено в повідомленні.

Дезінфекційний тунель в лікарні

Дезінфекційний тунель в лікарні

Після завершення пандемії COVID-19, дезінфекційний тунель планують перемістити в інфекційне відділення лікарні. Поки такі тунелі є тільки в Чернівцях і Дніпрі.

Дезінфекційний тунель в лікарні

Дезінфекційний тунель в лікарні

Дезінфекційний тунель в лікарні

Дезінфекційний тунель в лікарні

Дезінфекційний тунель в лікарні

Нагадаємо, що станом на 28 квітня в Чернівецькій області зареєстровано 1429 випадків зараження COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Чернівців Олексій Каспрук сказав, що в лікарнях Чернівців майже закінчилися місця для лікування людей, заражених коронавірусів COVID-19.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!