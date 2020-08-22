У Чернівцях хлопчикові з інвалідністю не хочуть повернути підгрупу з інвалідності. Фейсбук Оксани Драчковской

Комісія з інвалідності при Чернівецькій міській дитячій поліклініці відмовилася присвоїти дитині з інвалідністю підгрупу А (важка форма), яку раніше забрали.

Про інцидент розповіла журналістка Оксана Драчковська у Facebook. За її словами, діагноз хлопчика – спінальна м'язова атрофія – був підтверджений в результаті обстежень. Однак в комісії вважають, що для присвоєння підгрупи нібито немає підстав.

"Ні, я вам більше скажу, у нас вже була ця підгрупа, а тепер її в нас забрали. Одужав хлопчик, еге ж? Ви, мабуть, чули, що в Україні за отримання інвалідності, а особливо "важких" груп, треба платити. Так ось знайте: це правда. Шість років тому ми заплатили за підгрупу А зламаною ногою Назарчика. Бо нашим лікарям було замало результатів обстежень і висновків, привезених з двох київських інститутів – нейрохірургії та ортопедії", – розповіла Драчковська.

За словами активістки, щоб підтвердити діагноз СМА, дитині призначили "купу нових безглуздих досліджень".

"І тоді при спробі зробити дитині рентген тазостегнових суглобів лаборантка рентгенкабінету зламала йому стегно. Що треба зламати тепер, щоб отримати підгрупу?" – обурена Драчковська.

У Чернівцях дитині з інвалідністю відмовили в підгрупі: лікарі вважають, що немає підстав

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Сторожинецькому районі Чернівецької області дві собаки бійцівської породи покусали 25-річного хлопця з інвалідністю.

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