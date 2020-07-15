У Чернівцях дитина важко травмувався на ескалаторі в ТЦ: їй ампутували палець

Хлопчик травмувався під час спуску на ескалаторі в ТЦ Чернівців.

У Чернівцях п'ятирічний хлопчик травмувався під час спуску з матір’ю екскалатором в одному із торговельних центрів міста.

В результаті йому майже відірвало палець на правій руці, ще декілька – травмовані. Інцидент трапився 14 липня, повідомляє "Суспільне Буковини".

За словами очевидців, хлопчик впав і його рука застрягла між сходинками ескалатора. Зазначається, що працівники ТЦ відімкнули механізм і витягнули дитину. На місце викликали швидку та надали першу медичну допомогу.

За словами директора лікарні швидкої допомоги Олександра Грушка, відірваний палець хлопчику довелося ампутувати. Дитина залишається в травматологічному відділенні медустанови. Деталі інциденту встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кривому Розі Дніпропетровської області трирічний хлопчик випав із вікна на першому поверсі, він отримав закриту черепно-мозкову травму і гематоми.