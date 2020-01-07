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7 січня • оновлено в 10:35
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Діти живуть у комірках: у мережі показали страшні фото гуртожитку в Чернівцях

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У Чернівцях 11 малолітніх дітей помістили в гуртожиток цукрового заводу, в якому відсутні елементарні зручності.

Страшні умови проживання дітей показала в Facebook волонтерка Марта Левченко. За її словами, житло навіть важко назвати кімнатами, хіба що комірками (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Житло їм надали як притулок, і забули очевидно про них. Без опалення, без води. Її набирати можна тільки в туалеті. В крихітних кімнатках живуть багатодітні сім'ї. Чудові діти, які звикли вже до таких умов. Давайте щось придумаємо, щоб допомогти. Туалет не фотографувала, тому що це страшно, просто страшніше не бачила", – написала вона.

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У Чернівцях діти живуть у страшному гуртожитку

У Чернівцях діти живуть у страшному гуртожитку

Facebook Марти Левченко

У Чернівцях діти живуть у страшному гуртожитку

У Чернівцях діти живуть у страшному гуртожитку

Facebook Марти Левченко

За словами волонтерки, у важкому становищі опинилися молоді сім'ї. "Всі працюють, діти прекрасні, є з АТО, є дитина з інвалідністю", – уточнила вона, залишивши адресу для відправки допомоги.

У Чернівцях діти живуть у страшному гуртожитку

У Чернівцях діти живуть у страшному гуртожитку

Facebook Марти Левченко

У Чернівцях діти живуть у страшному гуртожитку

У Чернівцях діти живуть у страшному гуртожитку

Facebook Марти Левченко

У Чернівцях діти живуть у страшному гуртожитку

У Чернівцях діти живуть у страшному гуртожитку

Facebook Марти Левченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі поліцейські виявили дітей, які проживали в жахливих умовах. Так, у будинку майже не було меблів, холодильника, санвузла, а тільки брудна ванна, в якій завелися черв'яки.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна Чернівці
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
В будущем так будет жить большинство населения страны, так что привыкайте. И как нам рассказывают в утешение, что во всем плохом надо видеть хорошее - не на улице же они живут, не под открытым небом. Пусть за это спасибо скажут. А заодно Петру Мальдивскому и Вовану Оманскому.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А то привыкли злыдари проклятущи!!!работать не хотят дай им видетели!!!хрен вам работать идите!!!!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так кто им мешает съехать от туда и купить ебе жилье????им никто ничего не должен у нас не совок и не социализм а капитализм и если родители не могут обеспечить жилье то их нужно лешить родительских прав а детей в приют!!!нет денег не рожай!
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2 из 6 ответов | показать все
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Артеллерист Моня, я живу в ЕС, что ты мне рассказываешь? У нас не отбирают детей! Даже если родители алкаши, им стараются помочь, а тем более непьющим, ни за что не отберут! Дают муниципальное жилье, а съемное оплачивает государство! Отбирать детей - последнее дело и просто зверство! Сразу ясно, Моня, у тебя детей нет
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Pavlov Pavel, а кто им виноват?????сейчас не совок и никто не обязан им давать что то бесплатно!где мужья этих дам???а то оди блудом заниматься и им ктотто что то ещё и должен???да с чего это?
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