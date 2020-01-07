Діти живуть у комірках: у мережі показали страшні фото гуртожитку в Чернівцях

У Чернівцях 11 малолітніх дітей помістили в гуртожиток цукрового заводу, в якому відсутні елементарні зручності.

Страшні умови проживання дітей показала в Facebook волонтерка Марта Левченко. За її словами, житло навіть важко назвати кімнатами, хіба що комірками (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Житло їм надали як притулок, і забули очевидно про них. Без опалення, без води. Її набирати можна тільки в туалеті. В крихітних кімнатках живуть багатодітні сім'ї. Чудові діти, які звикли вже до таких умов. Давайте щось придумаємо, щоб допомогти. Туалет не фотографувала, тому що це страшно, просто страшніше не бачила", – написала вона.

У Чернівцях діти живуть у страшному гуртожитку Facebook Марти Левченко

У Чернівцях діти живуть у страшному гуртожитку Facebook Марти Левченко

За словами волонтерки, у важкому становищі опинилися молоді сім'ї. "Всі працюють, діти прекрасні, є з АТО, є дитина з інвалідністю", – уточнила вона, залишивши адресу для відправки допомоги.

У Чернівцях діти живуть у страшному гуртожитку Facebook Марти Левченко

У Чернівцях діти живуть у страшному гуртожитку Facebook Марти Левченко

У Чернівцях діти живуть у страшному гуртожитку Facebook Марти Левченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі поліцейські виявили дітей, які проживали в жахливих умовах. Так, у будинку майже не було меблів, холодильника, санвузла, а тільки брудна ванна, в якій завелися черв'яки.

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