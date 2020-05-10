У Чернівецькій області, де найбільше інфікованих коронавірусом в Україні, закінчилися місця для хворих на COVID-19.

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Близько сотні нових діагнозів на Буковині підтверджують щодня, і більшості пацієнтів потрібно терміново в стаціонар, йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Пандемія COVID-19 в Україні Ілюстрація

"Ми вчора [9 травня] отримали 62 госпіталізацій, це не мало, це багато", – зазначив директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний.

Вказується, що в області поспішно готують уже третю хвилю госпітальних баз. За підрахунками, треба майже тисячу нових місць.

"На 12 число буде розгорнуто 912 ліжок, тобто ми вже розгорнули Міську лікарню №4 і №3, й у вівторок ми розгортаємо Заставнівську ЦРЛ", – розповів Олег Чорний.

Але тільки ліжками людей не врятуєш: у регіоні не вистачає і лікарів. Місцеві медики зізнаються – працюють на межі людських можливостей.

"Із дев'яти лікарів троє захворіло, довелося запрошувати трьох лікарів з інших медзакладів області, але один із запрошених пройшов тест і теж був інфікований. Нам би теж дуже була б велика допомога, наприклад, як в Італії – лікарями, медсестрами, силою", – повідомив заввідділенням анестезіології Чернівецької міської лікарні №1 Дмитро Білоус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні починається етап адаптивного карантину.

Так, у Львівській області обмеження почнуть послаблювати з 15 травня – на чотири дні пізніше, ніж планувалося. У самому Львові – з 11 травня, але частково.

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