"Запасіться продуктами!" Перша область в Україні ввела комендантську годину

У Чернівецькій області на дві доби вводять режим максимального обмеження пересування.

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Він діятиме з 13:00 суботи, 4 квітня, до 6:00 понеділка, 6 квітня, повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Він закликав усіх мешканців області До 13:00 придбати необхідні продукти харчування з розрахунком на дві доби.

"В суботу (4 квітня) просимо всіх жителів області до 13:00 придбати необхідні продукти харчування на дві доби. Закликаємо залишатися вдома і не залишати свої будинки до 6:00 понеділка (6 квітня)", – зазначив чиновник.

Станом на ранок п'ятниці, 3 квітня, в Чернівецькій області було зафіксовано 171 хворий коронавірусів. Згідно з даними онлайн-карти РНБО, там вже 203 випадки.

РНБО

Всього в Україні офіційно зафіксовано вже 1072 випадків захворювання на коронавірус.

Раніше OBOZREVATEL пояснював, що таке комендантська година, як вона буде працювати і чому поки не можна обмежувати пересування українців.

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