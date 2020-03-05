У Чернівецькій області через виявлення першого в Україні випадку коронавірусу вирішили оголосити карантин для всіх навчальних закладів.

Таку заяву зробив на брифінгу в четвер, 5 березня, голова обласної держадміністрації Сергій Осачук (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми в подальші години скликаємо засідання нашої комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому буде ухвалене рішення про введення режиму карантину для всіх дошкільних навчальних закладів, для шкіл, а також вищих навчальних закладів", – зазначив Осачук.

У Чернівецькій області введуть карантин через коронавірус 24 канал

Також за рекомендацією уряду в області введуть обмеження на масові заходи. "Концерти, які були заплановані на сьогоднішній вечір і в найближчі дні, будуть скасовані", – сказав глава ОДА.

Він також закликав людей із симптомами ГРВІ, у яких може бути коронавірусна інфекція, повідомляти лікарям і не боятися реакції суспільства.

"У нас є випадки, коли люди відчувають симптоми захворювання і бояться звертатися до лікарів, бо якщо це стане відомим, у них можуть бути негативні наслідки з боку сусідів", – пояснив Осачук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чернівцях підтвердили один випадок хвороби COVID-19. Є ще близько 6 підозр у людей із регіону, які нещодавно повернулися з Європи.

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що через коронавірус в Україні скасовуватимуть масові заходи.

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