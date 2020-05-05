Більше одужали, ніж захворіли на COVID-19: на Буковині заявили про позитивну динаміку

Протягом доби в Чернівецькій області підтвердили 37 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19, при цьому кількість людей, які одужали, становить 42.

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Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук. Всього обласна лабораторія обробила 392 зразки аналізів.

"5 травня наш обласний вірусологічний лабораторний центр обробив 392 зразка аналізів. За їхніми результатами у нас іще 37 нових випадків інфікування. На жаль, є ще двоє буковинців, які померли. 42 людини одужали", – розповів він.

Осачук уточнив, що загальна кількість хворих в області досягла 1985 людей, одужали 217.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лікарнях Чернівців, які були визначені для лікування хворих на коронавірус, закінчилися місця для пацієнтів.

За словами мера міста Олексія Каспрука, з такими темпами скоро і в обласних лікарнях закінчаться місця.

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