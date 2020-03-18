У Чернівецькій області оштрафовано першого підприємця за недотримання карантину

У Сторожинецькому районі Чернівецької області поліцейські склали перший адмінпротокол щодо підприємця, який порушував правила карантину. Сума штрафу складе до 34 тис. грн.

Як повідомляє Сторожинець.info, порушника було виявлено у селі Буденець під час рейду по району, який проводився силами правоохоронців Сторожинецького відділу поліції з контролю за виконанням рішення комісії з питань ТЕБ та НС Сторожинецької РДА щодо протидії розповсюдження COVID-19.

Повідомляється, що поліцейськими було складено адміністративний протокол на власника магазину будівельних матеріалів, який уперто не хотів зачиняти торговельний павільйон.

У Чернівецькій області поліцейські склали перший адмінпротокол за недотримання карантинних заходів Сторожинець.info

За інформацією видання, підприємець був заздалегідь попереджений мобільною групою Сторожинецької РДА та дільничним працівником поліції про недопущення порушень правил карантину, але свідомо ігнорував їх.

Зазначається, що на порушника чекає суд, який визначить точну суму штрафу. Згідно зі ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вона становить від 17000 до 34000 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі поліцейські нібито оштрафували водія маршрутки за недотримання карантинних заходів та перевезення більше 10 осіб.

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