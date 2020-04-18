У Чернівецькій області коронавірус COVID-19 зафіксовано у 10 священиків, ще 13 на самоізоляції, тому що контактували із зараженими.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

tsn.ua

"Серед заражених – 10 священнослужителів, у одного з них підозру на COVID-19. Також 13 священиків раніше контактували з інфікованими і знаходяться в ізоляції", – зазначив він.

Також Осачук повідомив про смерть ще чотирьох жителів області, серед них 37-річний музикант, який співав у хорі. У одного з них діагностовано коронавірус, очікуються результати тестів інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 18 квітня, в Чернівецькій області підтверджено 840 випадків коронавірусу.

Всього по Україні вже 5106 хворих, померли 133 людини і 275 пацієнтів повністю одужали.

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