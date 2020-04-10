У Чернівецькій області люди утворили величезні черги біля ринків і магазинів перед введенням особливого режиму через поширення коронавірусу.

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Про це повідомила місцева журналістка Алла Спринчинат. Вона уточнила, що всі продуктові магазини і ринки будуть закриті на вихідних (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Також вона уточнила, що на автозаправних станціях можна буде заправлятися тільки автомобілям пожежних, швидкої допомоги і поліцейських.

"Біля ринків і магазинів вже сьогодні утворилися довжилезні черги. Люди поводяться так, ніби магазини закриваються на місяць або два. Нереальні черги, люди вишикувалися, як до Мавзолею. Всі в паніці, тому що кожному зараз знадобилося щось купити, ніби у них все відразу закінчилося", – розповіла журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівецькій області через масовий спалах коронавірусу COVID-19 на найближчі вихідні ввели особливий режим. Він триватиме з 13:00 11 квітня до 6:00 13 квітня.