Головна Новини
10 квітня • оновлено в 22:54
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У Чернівецькій області через особливий режим почався ажіотаж в магазинах. Фото та відео

2.7т
Читати матеріал російською

У Чернівецькій області люди утворили величезні черги біля ринків і магазинів перед введенням особливого режиму через поширення коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомила місцева журналістка Алла Спринчинат. Вона уточнила, що всі продуктові магазини і ринки будуть закриті на вихідних (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Переполох і величезні черги: як люди відреагували на особливий режим в Чернівецькій області

Також вона уточнила, що на автозаправних станціях можна буде заправлятися тільки автомобілям пожежних, швидкої допомоги і поліцейських.

Переполох і величезні черги: як люди відреагували на особливий режим в Чернівецькій області

"Біля ринків і магазинів вже сьогодні утворилися довжилезні черги. Люди поводяться так, ніби магазини закриваються на місяць або два. Нереальні черги, люди вишикувалися, як до Мавзолею. Всі в паніці, тому що кожному зараз знадобилося щось купити, ніби у них все відразу закінчилося", – розповіла журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівецькій області через масовий спалах коронавірусу COVID-19 на найближчі вихідні ввели особливий режим. Він триватиме з 13:00 11 квітня до 6:00 13 квітня.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
5
Смішно
6
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
злой укр
злой укр
жрите,падлы свой майдан.смотрите не подавитесь.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гутко Володимир
Гутко Володимир
Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2203.

    Вилікувалися: 61. Померли: 69.

  • У світі захворіли більше 1,6 мільйона осіб, загинули – більше 100 тисяч.

  • Медики виявили несподіваний симптом коронавірусу: на вигляд – звичайне почервоніння.

  • Кличко пообіцяв, що в Києві не будуть вводити комендантську годину.

  • СБУ відкрила кримінальне провадження проти влади Миколаївщини, де ще не зафіксовано жодного випадку коронавирусу.

  • За прогнозом МВС України, Європа і світ будуть закриті для туризму ще рік.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги