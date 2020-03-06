У Чернівецькій області з п'ятниці, 6 березня, через загрозу поширення коронавірусу ввели обмежувальні протиепідемічні заходи, через що на карантин закрили навчальні заклади.

Комісія Міністерства охорони здоров'я визнала ситуацію в Чернівцях надзвичайною, але локальною, передає пресслужба МОЗ.

Для недопущення поширення хвороби в регіоні заборонили проведення масових заходів, концертів, конференцій і спортивних подій. Також в області призупинили навчальний процес.

Коронавірус в Чернівцях

"Для недопущення поширення коронавірусноє інфекції в Україні було прийнято рішення ввести обмежувальні протиепідемічні заходи в окремих регіонах України. Також це робиться для забезпечення спокою громадян, які схвильовані через фіксацію COVID-19", – йдеться в повідомленні.

Протиепідемічні заходи вводяться в Чернівецькій області на 16 днів, починаючи з 6 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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