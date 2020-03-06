У Чернівецькій області з п'ятниці, 6 березня, через загрозу поширення коронавірусу ввели обмежувальні протиепідемічні заходи, через що на карантин закрили навчальні заклади.
Комісія Міністерства охорони здоров'я визнала ситуацію в Чернівцях надзвичайною, але локальною, передає пресслужба МОЗ.
Для недопущення поширення хвороби в регіоні заборонили проведення масових заходів, концертів, конференцій і спортивних подій. Також в області призупинили навчальний процес.
Коронавірус в Чернівцях
"Для недопущення поширення коронавірусноє інфекції в Україні було прийнято рішення ввести обмежувальні протиепідемічні заходи в окремих регіонах України. Також це робиться для забезпечення спокою громадян, які схвильовані через фіксацію COVID-19", – йдеться в повідомленні.
Протиепідемічні заходи вводяться в Чернівецькій області на 16 днів, починаючи з 6 березня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Чернівцях підтвердили один випадок хвороби COVID-19. Є ще близько 6 підозр у людей з регіону, які нещодавно повернулися з Європи.
Також в Чернівецькій області через виявлення першого в Україні випадку коронавірусу вирішили оголосити карантин для всіх навчальних закладів.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не виключив можливості поширення коронавірусу COVID-19 на території країни.
В Україну прибуде група експертів з ВООЗ, яка допоможе організувати протиепідемічні заходи через загрозу COVID-19 в нашій країні.
6 березня в Україні у дев'яти осіб запідозрили коронавірус.
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