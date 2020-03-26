У Чернівецькій області 3 людини одужали від коронавірусу

У Чернівецькій області три людини одужали від коронавірусу СОVID-19.
Серед них одна дитина і двоє дорослих. Про це в Facebook заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
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"Лікувалися в нашій обласній клінічній лікарні в інфекційному відділенні, і тепер уже підтвердили, що вони одужали і в них відсутній інфекція", – повідомив чиновник.
Всього в області зафіксували 47 випадків зараження вірусом.
"Також сьогодні офіційно підтверджено ще 5 випадків зараження коронавірусом. Йдеться про трьох дорослих у віці до 40 років і двох дітей – 2 і 11 років. Четверо інфікованих повернулися з-за кордону – з Росії, Франції, Румунії, Німеччини, один контактував з хворими на коронавірус в Україні", – зазначив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, вЧерновіцкой області 25 березня підтвердили ще чотири випадки зараження коронавірусом COVID-19.
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