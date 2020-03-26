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26 березня • оновлено в 21:04
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У Чернівецькій області 3 людини одужали від коронавірусу

2.5т
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У Чернівецькій області три людини одужали від коронавірусу СОVID-19.

Серед них одна дитина і двоє дорослих. Про це в Facebook заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

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"Лікувалися в нашій обласній клінічній лікарні в інфекційному відділенні, і тепер уже підтвердили, що вони одужали і в них відсутній інфекція", – повідомив чиновник.

Всього в області зафіксували 47 випадків зараження вірусом.

"Також сьогодні офіційно підтверджено ще 5 випадків зараження коронавірусом. Йдеться про трьох дорослих у віці до 40 років і двох дітей – 2 і 11 років. Четверо інфікованих повернулися з-за кордону – з Росії, Франції, Румунії, Німеччини, один контактував з хворими на коронавірус в Україні", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вЧерновіцкой області 25 березня підтвердили ще чотири випадки зараження коронавірусом COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
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