У Чернівецькій області 3 людини одужали від коронавірусу

У Чернівецькій області три людини одужали від коронавірусу СОVID-19.

Серед них одна дитина і двоє дорослих. Про це в Facebook заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

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"Лікувалися в нашій обласній клінічній лікарні в інфекційному відділенні, і тепер уже підтвердили, що вони одужали і в них відсутній інфекція", – повідомив чиновник.

Всього в області зафіксували 47 випадків зараження вірусом.

"Також сьогодні офіційно підтверджено ще 5 випадків зараження коронавірусом. Йдеться про трьох дорослих у віці до 40 років і двох дітей – 2 і 11 років. Четверо інфікованих повернулися з-за кордону – з Росії, Франції, Румунії, Німеччини, один контактував з хворими на коронавірус в Україні", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вЧерновіцкой області 25 березня підтвердили ще чотири випадки зараження коронавірусом COVID-19.

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