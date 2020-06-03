У Чернігові ветерани врятували кота, який три доби просидів на дереві. Відео

Ветерани полку "Азов" у Чернігові врятували кота, що три доби просидів на дереві.

Відео порятунку знесиленої тварини з’явилося в розпорядженні OBOZREVATEL. Як повідомили очевидці події, кіт застряг на дереві й не міг самостійно спуститися на землю. Тварина впродовж трьох діб просиділа на верхівці дерева на подвір’ї одного з будинків і жалібно нявчала. Місцеві жителі зверталися і до поліції, і до МНС, однак знімати тварину ніхто так і не приїхав.

У Чернігові ветерани "Азова" врятували кота, який три доби просидів на дереві

На допомогу чернігівцям і застряглому на дереві коту прийшли місцеві ветерани полку "Азов". На відео зафіксовано процес порятунку тварини. Один із ветеранів заліз на дерево за котом, а місцеві жителі ловили тварину знизу за допомогою розтягнутої ковдри.

У відео також є кадри, зняті ветераном-рятувальником на верхівці дерева.

Наразі врятованого кота повернули господарям.