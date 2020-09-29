У Чернігові та на Житомирщині зворушливо вшанували пам'ять загиблих на Ан-26 курсантів. Фото та відео

У Чернігові та на Житомирщині в навчальних закладах, де вчилися загиблі на Ан-26 курсанти, зворушливо вшанували пам'ять своїх випускників – Миколи Микитченка, Андрія Роспотнюка та Дмитра Студінського.

Як повідомляє "Суспільне Чернігів", у ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою у Чернігові навчалися Микола Микитченко із Журавки Варвинського району, а також Андрій Роспотнюк, який до Чернігова приїхав із Миргорода Полтавської області (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я особисто і весь ліцей маємо пишатися, що взяли участь у долі такого вихованця, як Микола. Думаю, що люди правду кажуть, що небеса забирають найкращих", – сказав вихователь ліцею Сергій Терехович.

Микола випустився звідти у 2015 році. У начальному закладі хлопця згадують як дуже щирого та відповідального учня, а ще як здібного спортсмена, члена збірної з багатоборства.

"Це був життєрадісний такий, добрий хлопчик. Брав участь у змаганнях, але це не заважало йому завжди готуватися до уроків. Він читав, вивчав вірші на пам’ять, робив домашнє завдання і ніколи не казав, що не зміг, бо був на змаганнях. Пам'ятаю навіть почерк його", – розповіла викладачка української мови та літератури ліцею Тетяна Казаніна.

Куточок пам'яті загиблих курсантів у Чернігові. Скриншот відео

"Микола завжди мріяв стати військовослужбовцем, і він такий шлях пройшов до того, щоб його мрія здійснилась. Але, на жаль, цьому не дано було здійснитися", – зазначили педагоги юного Героя.

За їхніми словами, з першої спроби вступити до Харківського національного університету Повітряних сил у Микитченка не вийшло. Тому після повернення з АТО хлопець спробував ще раз і таки домігся свого.

Ще один випускник чернігівського військового ліцею, який загинув в авіакатастрофі біля Чугуєва, – це Андрій Роспотнюк із Миргорода. Юнак випустився з навчального закладу у 2016-му році.

Микола Микитченко та Андрій Роспотнюк закінчили військовий ліцей у Чернігові . Скриншот відео

На знак пам'яті про хлопців у ліцеї облаштували куточок з їхніми фото, лампадками та живими квітами.

Так само свого Героя Дмитра Студінського вшанували і в Озерненській гімназії під Житомиром. Хлопець народився та виріс у військовому містечку Озерне, у 2016 році закінчив місцеву гімназію та вступив до Харківського національного університету Повітряних сил, де вчився на штурмана.

У холі навчального закладу після звістки про загибель Дмитра розмістили фото юнака у формі на фоні літака, а учні принесли до нього айстри та паперові літачки.

Дмитра Студінського вшанували в рідній Озерненській гімназії. Скриншот відео

"Це наш учень, учень який був відповідальний, дисциплінований. Хороший у навчанні", – розповів про загиблого курсанта директор гімназії Анатолій Власюк.

"З мого класу четверо хлопців вчаться в ХУПСі. Троє – на льотному факультеті. Знала, що він у списках, бо в мене там не один випускник на тому факультеті. Я до останнього думала, що він живий", – додала класна керівниця юнака Тетяна Рибак.

Дмитро Студінський навчався у ХУПС на штурмана. Скриншот відео

Шкільні друзі хлопця також говорять про нього лише як про доброго та справедливого товариша. "Діма був дуже щирим, людиною з великим серцем, доброю душею. Ніколи не чув і не знав, що зробив комусь щось погане. Він був дуже хорошою людиною, відкритою для всіх", – поділився спогадами однокласник юного воїна Павло Грабенко.

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