У Чернігівській області зафіксовано першу обгрунтовану підозру на коронавірус

У Чернігівській області зафіксовано першу обгрунтовану підозра на коронавірус у жінки, яка повернулася з Італії.

Її доставили в міську лікарню Ніжина увечері в середу, 18 березня, повідомив глава Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко в Facebook.

"Доставлена жінка з симптомами ГРВІ, зокрема температурою, утрудненим диханням. Лікарі здійснюють усі заходи згідно із затвердженим алгоритмом дій. Здійснено забір аналізів, які направлені в референс-лабораторії в Києві для проведення тесту на COVID-19. Пацієнтку ізолювали в бокс інфекційного відділення. Надається необхідна допомога", – розповів він.

Прокопенко додав, що в області для забезпечення лікування інфекційних хворих функціонує 15 інфекційних відділень на 427 ліжок.

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, станом на 18 березня в Україні зафіксували вже 15 випадків захворювання COVID-19, двоє з яких – летальні. Всього залишається 205 осіб із підозрою на коронавірус.

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